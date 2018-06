Straßburg (AFP) Die Europäische Union will mit der Überfischung der Meere Schluss machen. Dies ist das Ziel einer Verordnung, die das Europaparlament am Dienstag verabschiedete. Die Neuregelung, die nach langen und zähen Verhandlungen zwischen den EU-Staaten und dem Parlament ausgehandelt wurde, kann damit wie geplant Anfang des kommenden Jahres in Kraft treten. Die EU erhofft sich von der Reform, dass sich die teilweise bedrohten Fischbestände bis 2020 erholen.

