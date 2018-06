Berlin (dpa) - Die Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin soll in diesem Jahr erneut eine der größten Open-Air-Partys der Welt werden. Die Veranstalter sprachen heute von mehr als 750 000 erwarteten Besuchern. Auf drei Bühnen treten 260 Künstler auf, darunter Scooter, Hermes House Band und Matthias Reim. Moderiert wird die Veranstaltung, die live im Fernsehen übertragen wird, von Andrea Kiewel und Alexander Mazza. Der Jahreswechsel lockt jedes Jahr zahlreiche Touristen nach Berlin.

