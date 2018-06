München (dpa) - Der Luftfahrtkonzern EADS will bis Ende 2016 rund 5800 Stellen streichen. Grund ist vor allem das schwächelnde Rüstungsgeschäft. Details zu den Plänen will die Konzernführung heute in einer Telefonkonferenz erläutern, Die IG Metall will sich am Vormittag äußern. Den Planungen zufolge werden allein in Deutschland 2600 Stellen wegfallen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.