Dortmund (SID) - Der deutsche Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund hofft bei seinem entscheidenden Gruppenspiel in der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ZDF) bei Olympique Marseille weiter auf einen Einsatz von Nuri Sahin. "Es ist noch keine Entscheidung gefallen. Wir werden aber nichts riskieren. Wenn es geht, wäre es aber gut", sagte BVB-Trainer Jürgen Klopp vor dem Abschlusstraining am Dienstagabend in der französischen Hafenstadt.

Mittelfeldspieler Sahin hatte sich im Punktspiel des BVB am vergangenen Samstag gegen Bayer Leverkusen (0:1) einen Außenbandteilriss im rechten Sprunggelenk zugezogen. Definitiv fallen im Rückspiel gegen Marseille die verletzten Sven Bender, Mats Hummels, Neven Subotic, Marcel Schmelzer und Ilkay Gündogan aus. Neuzugang Manuel Friedrich ist zudem in der Champions League nicht spielberechtigt.