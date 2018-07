Istanbul (SID) - Das Champions-League-Spiel zwischen Galatasaray Istanbul und Juventus Turin musste wegen starken Schneefalls in der türkischen Metropole abgebrochen werden und wird am Mittwoch um 13.00 Uhr fortgesetzt. In der 32. Spielminute unterbrach Schiedsrichter Pedro Proenca zunächst für 25 Minuten das entscheidende Match um den Einzug ins Achtelfinale beim Stand von 0:0, dann entschied der Portugiese auf Abbruch.

Helfer versuchten zunächst, die Spielfeldmarkierungen sowie die Strafräume zu räumen, was auch weitgehend gelang. Anscheinend hatte man in Istanbul nicht mit Schnee gerechnet: Die Linien waren ursprünglich in weiß gezogen worden, es fehlte an ausreichend Schneeschiebern.