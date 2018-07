München (dpa) - Die Fußball-Profis der Champions-League-Teams haben bei den Partien der Königsklasse am Abend dem gestorbenen südafrikanischen Nationalhelden Nelson Mandela gedacht. Unter anderem vor den Spielen zwischen Bayern München und Manchester City sowie Real Sociedad San Sebastian und Bayer Leverkusen versammelten sich die Akteure hinter einem Plakat mit der Aufschrift: "Madiba, Die Welt wird nie vergessen". Mandela war am vergangenen Donnerstag gestorben, heute fand die zentrale Trauerfeier in Johannesburg statt.

