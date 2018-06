Hongkong (AFP) Mit einem Plüschtier-Wurf auf den Regierungschef hat ein empörter Hongkonger beim schwedischen Möbelhaus Ikea einen Käuferansturm ausgelöst. Wurfobjekt "Lufsig", ein Wolf in Jeans und Karohemd, war nach Angaben der Möbelkette am Dienstag ausverkauft. Hunderte "Lufsigs" seien am Morgen in allen Filialen über den Tresen gegangen. Schon vor der Öffnung hätten sich lange Schlangen vor den Kaufhaustüren gebildet.

