Washington (AFP) Vertreter Israels, Jordaniens und der Palästinenser haben ein Abkommen zum Kampf gegen den Wassermangel in der Region geschlossen. Die Einigung, die am Montag am Sitz der Weltbank in Washington unterzeichnet wurde, sieht vor, dass aus dem Golf von Akaba an der Nordspitze des Roten Meeres jährlich rund 200 Millionen Kubikmeter Wasser entnommen, entsalzt und zwischen den drei beteiligten Parteien aufgeteilt werden. Ein Teil des Wassers soll zudem ins Tote Meer fließen, das auszutrocknen droht.

