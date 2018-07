Rom (AFP) Mehr als 260 Bootsflüchtlinge sind auf ihrem Weg nach Europa von der italienischen Marine im südlichen Mittelmeer geborgen worden. Die überfüllten Boote der Einwanderer hätten sich am Dienstag 190 Kilometer vor der Küste der Insel Lampedusa in Seenot befunden, teilte die Marine mit. Bei den Insassen handele es sich fast ausschließlich um Männer, die größtenteils aus Westafrika stammen. Sie sollten in den sizilianischen Hafen Porto Empedocle gebracht werden.

