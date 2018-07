Köln (dpa) - Die Debatten um die Finanzen der katholischen Kirche haben nach Angaben des Essener Bischofs Franz-Josef Overbeck zu einem Rückgang der Spenden bei den kirchlichen Hilfswerken geführt. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger". Overbeck zeigte Verständnis für die "ausgesprochene Sensibilität der Menschen" in der Frage des Umgangs mit Geld. Es liege an der Kirche selbst, ihr Vermögen so verantwortungsvoll wie möglich zu verwalten und das auch offenzulegen, so Overbeck. Der Ruhrbischof ist für das katholische Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat zuständig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.