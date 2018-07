Berlin (dpa) - Schauspielerin Julianne Moore ist als Kind wegen ihrer Sommersprossen gehänselt worden. "Heute kann ich darüber lächeln, aber damals war ich unglücklich darüber", sagte die 53-Jährige der "Berliner Zeitung".

Moore ist derzeit in der Neuverfilmung des Stephen-King-Thrillers "Carrie" in den Kinos zu sehen, in der sie die religiöse Mutter eines Mädchens spielt, das in der Schule ebenfalls gehänselt und gedemütigt wird.