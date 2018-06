Mexiko-Stadt (AFP) In Mexiko ist ein Mann festgenommen worden, dem die Verwicklung in mehr als 200 Morde vorgeworfen wird. Der 30-jährige Felipe Viveros Garcia wurde im westlichen Bundesstaat Jalisco zusammen mit zwei weiteren Verdächtigen gefasst, wie die Nationale Sicherheitskommission am Dienstag mitteilte. Die drei Männer werden verdächtigt, in Jalisco und dem Nachbarstaat Guerrero an Morden, Entführungen, Erpressung und Waffenschmuggel beteiligt gewesen zu sein. Unter den Opfern waren demnach auch rivalisierende Bandenkriminelle und Drogenhändler.

