Los Angeles (dpa) - Der US-amerikanische Country-Star Garth Brooks (51) will nach langer Pause wieder auf Tournee gehen. In einer TV-Show habe Brooks am Montag Pläne für eine Welttournee 2014 bekanntgegeben, berichtete die "Los Angeles Times".

2001 hatte er mit Rücksicht auf seine drei jungen Töchter eine unbefristete Auszeit von Konzertreisen genommen. Damals war seine Ehe mit der Mutter der Mädchen geschieden worden.

Seine Kinder seien nun erwachsen, sagte Brooks am Montag. Auch seine Kollegin Trisha Yearwood, mit der der Sänger seit 2005 verheiratet ist, habe grünes Licht für eine Tournee gegeben. Zu seinen Erfolgsalben gehören "Ropin The Wind" und "The Chase".

