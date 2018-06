Wien (AFP) Die Insassen einer Haftanstalt in Österreich sind um ihre Hoffnung auf ein feucht-fröhliches Weihnachtsfest gebracht worden: Gefängniswärter entdeckten in mehreren Zellenverstecken insgesamt 50 Liter selbstgebrauten Punsch, wie die Leitung der Haftanstalt im niederösterreichischen Krems am Dienstag mitteilte. Hergestellt wurde das alkoholische Gebräu demnach aus Brötchen und Früchten. Den vorbestimmten Weg durch die Kehlen der Häftlinge fand es nicht mehr - stattdessen wurde es umgehend konfisziert.

