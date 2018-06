Lausanne (AFP) Bei den Olympischen Winterspielen im russischen Sotschi soll laut dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) eine Sonderzone für Demonstration ausgewiesen werden. In diesem Gebiet solle es möglich sein, seine Meinung "für oder gegen etwas" zum Ausdruck zu bringen, sagte IOC-Präsident Thomas Bach am Dienstag in Lausanne. Das russische Komitee für die Organisation der Spiele vom 7. bis 23. Februar habe dem IOC die Einrichtung einer solchen Zone zugesichert. Den teilnehmenden Sportlern sollen derartige Meinungsbekundungen aber weiterhin untersagt bleiben.

