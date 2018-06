Köln (SID) - Bayer Leverkusen tritt in der Champions League beim spanischen Vertreter Real Sociedad San Sebastian an. Der Zweite der Fußball-Bundesliga braucht einen Sieg, um den Traum vom Achtelfinale am Leben zu halten. Titelverteidiger Bayern München bekommt es in der heimischen Arena mit Manchester City zu tun. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Die deutschen Handballerinnen können bei der Weltmeisterschaft in Serbien vorzeitig die K.o-Phase erreichen. Nach Siegen gegen Australien und Tschechien trifft das Team von Bundestrainer Heine Jensen ab 17.00 Uhr in Novi Sad auf den ebenfalls ungeschlagenen Gruppenersten Rumänien.

Pokalsieger Alba Berlin hat im Eurocup die Zwischenrunde bereits erreicht. Gegen den französischen Gruppenersten Gravelines Dünkirchen kommt es zum Spitzenspiel. Derweil haben die Telekom Baskets Bonn das Weiterkommen nicht mehr selbst in der Hand. Gegen Belfius Bergen aus Belgien muss ein Sieg her. Beginn ist um 20.00 Uhr bzw. 20.30 Uhr.