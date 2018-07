Köln (SID) - Miryam Roper (31) hat Judo-Geschichte geschrieben und als erste Deutsche eine Spitzenposition in der 2009 reformierten Weltrangliste übernommen. Die WM-Dritte aus Leverkusen löste vor allem dank des Grand-Prix-Sieges vor knapp drei Wochen in Abu Dhabi die Französin Automne Pavia von der Spitze der Rangliste in der Klasse bis 57 kg ab.

"Weltranglistenerste war vor mir noch keine Deutsche, in keiner Gewichtsklasse. Das ist der absolute Wahnsinn", sagte die 31-Jährige dem SID. 2009 wurde das neue Wertungssystem vom Internationalen Judo-Verband ins Leben gerufen.

Neben dem Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat Roper den Grand Prix in Kroatien sowie die Grand Slams in Aserbaidschan sowie Moskau gewonnen. Bei der WM in Rio de Janeiro holte sie Bronze - und 2016 will Roper in Brasilien erneut auf dem Treppchen stehen: "Das große Ziel ist eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Rio. Zudem war ich noch nie Welt- oder Europameisterin."

Die für ihren aggressiven Kampfstil bekannte Judoka war 2013 auf Rang 13 der Weltrangliste gestartet und hatte sich die Top 8 als Ziel gesetzt. "Ich denke, mit meiner Leistung 2013 habe ich gezeigt, dass ich trotz meines Alters immer noch jede Menge Potenzial habe, und dass es die richtige Entscheidung war, nach Olympia 2012 nicht meine Karriere zu beenden."