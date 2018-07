Hongkong (SID) - Golfprofi Alex Cejka darf auch nach der dritten Runde beim Turnier in Hongkong auf seine erste Top-drei-Platzierung auf der European Tour seit 2010 hoffen. Der 43-Jährige spielte bei der mit 1,3 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung in Hongkongs Vorort Fanling eine gute 68er Runde und liegt vor dem Schlusstag mit insgesamt 203 Schlägen auf dem geteilten siebten Rang, in Lauerstellung hinter dem führenden Waliser Stuart Manley (200).

Cejka stand zuletzt vor drei Jahren bei den BMW International Open in München-Eichenried als Dritter auf dem Podest. Den letzten seiner bislang vier Siege auf der Europa-Tour hatte er 2002 im Pariser Außenbezirk Saint-Nom-la-Betèche gefeiert.