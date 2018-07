Paris (SID) - Der Automobil-Weltverband FIA will eine weitere Kostenexplosion bei den Topteams der Formel 1 verhindern und für Chancengleichheit sorgen. Die FIA gab am Montag nach einem Meeting der "F1 Strategy Group" und der "Formula One Commission" in Paris bekannt, ab der Saison 2015 eine Ausgabengrenze einzuführen.

In den kommenden Tagen soll eine Arbeitsgruppe gebildet werden, welche die Einzelheiten der Regelung bis Ende Juni 2014 ausarbeiten soll. Zur Höhe des Kostenlimits und zu möglichen Strafen machte die FIA keine Angaben.

Bislang gab es unter den Teams der Königsklasse große Unterschiede im Budget. 2013 lag Sebastian Vettels Rennstall Red Bull mit einem geschätzten Etat von 370 Millionen Euro an der Spitze, Schlusslicht Marussia (30 Millionen) bestritt die Saison mit weniger als einem Zehntel dieses Betrags.

In Paris wurden am Montag zudem weitere Regelungen verabschiedet. So gibt es schon ab 2014 im letzten Rennen der Saison die doppelte Punktzahl für die Fahrer- und Team-Wertung. Die Entscheidung über den WM-Titel soll damit möglichst spät fallen.

Weiterhin dürfen die Fahrer künftig eine feste Nummer zwischen 2 und 99 wählen, die sie über ihre ganze Karriere hinweg behalten, Lediglich die Nummer 1 bleibt beim Weltmeister - wenn er sie denn haben will. Sollten sich zwei Fahrer für die selbe Nummer entscheiden, erhält der im Vorjahr besser Platzierte den Vorzug. Zudem wird eine Fünf-Sekunden-Strafe für kleinere Vergehen eingeführt.