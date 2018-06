Berlin (SID) - Gabriele Hirschbichler hat beim Eisschnelllauf-Weltcup in Berlin die Fahrkarte für die Olympischen Winterspiele in Sotschi (7. bis 23. Februar) gelöst. Der Inzellerin reichte über 1000 m in 1:17,63 Minuten der 15. Platz. Es siegte die Amerikanerin Heather Richardson (1:14,51) vor ihrer Teamkollegin Brittany Bowe (1:15,42) und der Russin Olga Fatkulina (1:15,49).