Köln (SID) - Der HSV Hamburg hat seine Pflichtaufgabe in der Handball-Bundesliga erfüllt. Am 17. Spieltag kam der Champions-League-Sieger bei Aufsteiger und Schlusslicht TV Emsdetten zu einem ungefährdeten 37:31 (23:16)-Erfolg und hielt als Fünfter den Anschluss an die Qualifikations-Plätze zur Königsklasse. Die meisten Punkte für den HSV erzielte Domagoj Duvnjak (9), Emsdetten hatte in Jeffrey Boomhouwer (10) seinen erfolgreichsten Schützen.

Der SC Magdeburg setzte sich derweil in der oberen Tabellenhälfte fest. Gegen GWD Minden feierte der SC einen 30:24 (19:11)-Sieg und kletterte auf den siebten Platz. HBW Balingen-Weilstetten tritt nach einem 27:33 (10:16) beim TBV Lemgo als Vorletzter auf der Stelle, TuS N-Lübbecke bezwang den Bergischen HC mit 38:30 (22:14).