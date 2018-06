Los Angeles (SID) - Basketball-Superstar Kobe Bryant kehrt nach rund siebenmonatiger Verletzungspause am Sonntag zurück auf das Parkett der nordamerikanischen Profiliga NBA. Am Freitagabend kündigten die Lakers und Bryant via Facebook für das Spiel gegen die Toronto Raptors die lang erwartete Rückkehr an und wählten dabei einen ungewöhnlichen Weg: Ein cineastisches und mit dramatischer Musik unterlegtes Video zeigt das Trikot des 15-maligen Allstars, nach rund zwei Minuten endet der Clip mit der Botschaft "die Legende geht am 8. Dezember weiter".

Der 35-jährige Bryant spielt seit 1996 bei Los Angeles und holte mit den Lakers fünf NBA-Titel. Bryant war Mitte November rund sieben Monate nach seinem Achillessehnenriss ins Teamtraining zurückgekehrt.