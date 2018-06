Detroit (SID) - Die Detroit Lions haben ihren "Thanksgiving-Fluch" in der amerikanischen Football-Profiliga NFL besiegt. Zehn Jahre nach dem bislang letzten Erfolg am Feiertag gewann das Team aus Michigan 40:10 gegen die Green Bay Packers und eroberte die Tabellenführung in der NFC North. Detroit hat in dieser Saison sieben Siege und fünf Niederlagen auf dem Konto.

Lions-Quarterback Matthew Stafford warf drei Touchdown-Pässe und sorgte maßgeblich dafür, dass die lange Negativserie ein Ende nahm. Detroit spielt traditionell seit 1945 immer an Thanksgiving. Als zweites Team sind die Dallas Cowboys regelmäßig im Einsatz, allerdings erst seit 1966. Der fünfmalige Super-Bowl-Gewinner setzte sich am Donnerstag 31:24 gegen die Oakland Raiders durch. Im dritten Spiel des Tages gewann Titelverteidiger Baltimore Ravens 22:20 gegen die Pittsburgh Steelers.