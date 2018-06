Köln (SID) - Zwei Tage nach der knapp verpassten Sensation in der Euroleague hat sich Tabellenführer Bayern München am 12. Spieltag der Basketball-Bundesliga keine Blöße gegeben und die Verfolger auf Abstand gehalten. Das Team von Trainer Svetislav Pesic feierte nach der Niederlage am Donnerstag gegen Olympiakos Piräus (103:105) bei den Artland Dragons in Quakenbrück mit 92:79 (35:49) einen ungefährdeten Sieg. Erfolgreichster Werfer der Gäste war John Bryant mit 17 Punkten.

Vizemeister EWE Baskets Oldenburg kassierte derweil bei Phoenix Hagen mit 78:98 (40:42) eine überraschend deutliche Niederlage. Die Oldenburger bleiben aber trotz der Pleite Tabellendritter vor den Telekom Baskets Bonn, die beim 66:77 (40:37) gegen die Phantoms Braunschweig ebenfalls auswärts patzten.

Eine Woche nach dem Sieg gegen Pokalsieger Alba Berlin (85:79) zeigten die Eisbären Bremerhaven mit dem 99:83 (51:23)-Erfolg beim Schlusslicht Walter Tigers Tübingen erneut eine starke Leistung.

In den weiteren Spielen ließ der Mitteldeutsche BC den Frankfurt Skyliners mit 87:57 (37:25) keine Chance, Aufsteiger Rasta Vechta verpasste es, durch eine knappe 84:92 (48:41)-Niederlage gegen ratiopharm Ulm sich im Abstiegskampf etwas Luft zu verschaffen.