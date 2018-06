Köln (SID) - 2014 wird erstmals eine europäische "Königsklasse" im American Football ausgetragen. An der "Big 6 European Football League" nehmen auch drei deutsche Teams teil. In dem neuen Wettbewerb gehen die Dresden Monarchs, die Braunschweiger New Yorker Lions und die Berlin Adler an den Start. Dazu werden die Vikings Vienna, die Raiders Tirol und die Broncos aus dem schweizerischen Chur an den Start gehen. Die Teams treten in zwei Dreiergruppen an, die beiden Sieger spielen den Eurobowl aus.

Der Wettbewerb wurde von den sechs Vereinen sowie den nationalen Verbänden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz initiiert und ist ein Einladungsturnier. Weitere Teams sollen folgen, wenn diese das "notwendige organisatorische und sportliche Niveau erreicht haben, um konkurrenzfähig zu sein", wie es in einer Mitteilung heißt.