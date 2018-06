Portland (SID) - Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks einen schwer erkämpften 108:106-Sieg bei den Portland Trail Blazers gefeiert. Der Basketballstar aus Würzburg war mit 28 Punkten, sieben Assists und sechs Rebounds bester Spieler seiner Mannschaft, den 13. Saisonerfolg stellte allerdings Neuzugang Monta Ellis in der Schlusssekunde sicher. Dallas (13:8) ist in der Western Conference der Profiliga NBA Tabellensechster.

Beim zweiten von vier aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen setzten sich die Texaner nach einem spannenden Finale durch. Erst 1,9 Sekunden vor dem Ende hatte Damian Lillard für Portland mit einem Dreier zum 106:106 ausgeglichen, doch Dallas nutzte den letzten Ballbesitz. Ellis kam frei zum Wurf und sorgte mit seinen Punkten Nummer 21 und 22 für die Entscheidung.

Auf ihrem Road-Trip treten die Mavericks am Montag bei den Sacramento Kings und am Mittwoch bei den Golden State Warriors an. Danach dürfen die Mavs und Nowitzki dreimal zu Hause ran.

Derweil gelang den enttäuschend gestarteten Brooklyn Nets mit dem 90:82 bei den Milwaukee Bucks der sechste Saisonsieg. Meister Miami Heat feierte ein 103:82 bei den Minnesota Timberwolves, die Indiana Pacers gewannen 111:100 in San Antonio. Für das derzeit beste NBA-Team (18:2) war es der erste Sieg nach elf aufeinanderfolgenden Niederlagen bei den Spurs.

"Wir haben hier seit 2002 nicht mehr gewonnen. Das bedeutet, dass wir wirklich auf einem guten Weg sind. Hier passiert etwas Großartiges", sagte Pacers-Topscorer Paul George (28 Punkte).