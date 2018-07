Charlotte (SID) - Ohne Football-Profi Sebastian Vollmer haben die New England Patriots in der NFL ihre dritte Saisonniederlage kassiert. Ein Touchdown 59 Sekunden vor Schluss brachte die Pats bei der 20:24-Auswärtsniederlage gegen die Carolina Panthers um den Lohn. Mit einer Bilanz von 7:3 Siegen liegt das Team des Düsseldorfers, der sich Ende Oktober das Bein gebrochen hatte, aber weiter klar auf Play-off-Kurs. Carolinas Quarterback Cam Newton warf drei Touchdown-Pässe, darunter der entscheidende in der letzten Minute auf Ted Ginn.