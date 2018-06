Nürnberg (SID) - Im Alter von 74 Jahren ist der Segler Jörg Spengler verstorben. Wie die Nürnberger Zeitung berichtet, verstarb der Olympiadritte von 1976 bereits am 26. November. Spengler holte 1975 und 1977 den Weltmeistertitel in der Tornado-Klasse, zuvor war er 1970 Europameister geworden. Nach seiner sportlichen Karriere machte sich der in Remscheid geborene Spengler als Architekt einen Namen.