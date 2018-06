Stuttgart (SID) - Tommy Haas hat große Lust auf Rafael Nadal und Co. Die Nummer eins im deutschen Herren-Tennis erklärte in einem Gespräch mit den Stuttgarter Nachrichten seine grundsätzliche Bereitschaft, in der ersten Runde des Davis Cups gegen Spanien antreten zu wollen. "Das Duell gegen Spanien ist natürlich ein Knaller. Ich hoffe, dass es für mich klappt, dabei zu sein. Letztlich sollten die Spieler spielen, die zu diesem Zeitpunkt am stärksten sind", sagte der in Los Angeles lebende Hamburger.

Abhängig machen will Tommy Haas seine Teilnahme aber zunächst von seinem, Leistungsstand. "Ob ich tatsächlich aufschlage, hängt auch noch von ein paar anderen Faktoren ab. Es wäre zum Beispiel wichtig, beim Turnier in Auckland und dann bei den Australian Open schon gut in Form zu sein. Von daher ist es jetzt noch zu früh für eine endgültige Entscheidung", sagte die Nummer zwölf des Rankings. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne beginnt am 13. Januar, das Davis-Cup-Wochenende ist vom 31. Januar bis 2. Februar.

Ob Spanien mit Superstar Rafael Nadal antritt, ist noch nicht klar. Der deutsche Teamchef Carsten Arriens rechnet jdenfalls mit einem Einsatz von Haas. "Ich rechne fest mit ihm. Wir hatten ein gutes Gespräch, in dem er sich auch klar geäußert hat, dass er mir zur Verfügung stehen wird", hatte Arriens gesagt. Deutschland hatte den Klassenerhalt in der Weltgruppe der besten 16 Mannschaften durch ein 4:1 gegen Brasilien gesichert.