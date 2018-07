Paris (SID) - Ein emotionaler Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (26) hat endlich den WM-Pokal in Empfang genommen. Bei der Übergabe auf der Gala des Internationalen Automobil-Weltverbandes FIA in Paris fehlten dem Heppenheimer, der in Smoking und mit Fliege einen standesgemäßen Auftritt hatte, beinahe die Worte.

"In diesem Jahr war es keine einfache Saison, aber das zu überstehen und die Antwort auf der Strecke zu geben, macht mich sehr stolz", sagte Vettel, der sich seinen vierten Titel in Serie bereits am 27. Oktober mit dem Sieg beim Großen Preis von Indien perfekt gemacht hatte: "Ich habe keine Worte um zu beschreiben, wie unglaublich es ist, den Fahrertitel ein weiteres Jahr zu verteidigen. Ich möchte dem Team und jedem, der mich unterstützt hat, ein großes Dankeschön aussprechen."

Vettel hatte in seinem Red Bull mit insgesamt 13 Saisonsiegen und neun Erfolgen die alten Bestmarken von Rekordweltmeister Michael Schumacher (Kerpen) und des Italieners Alberto Ascari eingestellt. Zudem holte sich das Team des österreichischen Getränkeherstellers auch zum vierten Mal in Folge den Konstrukteurstitel. "Den Konstrukteurstitel in diesem Jahr zum vierten Mal zu gewinnen, ist etwas, von dem das Team nur träumen konnte, als wir 2005 in unsere erste Saison gegangen sind", sagte Teamchef Christian Horner: "Aber die Leidenschaft, die Entschlossenheit und die Hingabe im gesamten Team - zusammen mit der Art, die Sebastian und Mark (Webber, d. Red.) in diesem Jahr geleistet haben - war absolut phänomenal."