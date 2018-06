Johannesburg (AFP) Im Anschluss an die Trauerfeier für den früheren südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela will Frankreichs Staatschef François Hollande zu einem Truppenbesuch in die Zentralafrikanische Republik reisen. Hollande werde am Dienstagabend auf dem Rückweg nach Paris in der zentralafrikanischen Hauptstadt Bangui einen Zwischenstopp einlegen, hieß es aus Kreisen seiner Delegation in Johannesburg. Nach der Billigung eines internationalen Militäreinsatzes durch den UN-Sicherheitsrat in der vergangenen Woche hatte Frankreich 1600 Soldaten in das von Unruhen erschütterte Land entsandt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.