Johannesburg (AFP) Tausende Südafrikaner sind am Dienstagmorgen nach Soweto bei Johannesburg geströmt, um dort an der zentralen Trauerfeier für den verstorbenen Ex-Präsidenten Nelson Mandela teilzunehmen. Die Trauergäste ließen sich von dem herrschenden Regenwettwer nicht abhalten, schon frühzeitig das Fußballstadion aufzusuchen, in dem bei der Trauerfeier ab 11.00 Uhr mehr als 90 amtierende und frühere Staats- und Regierungschefs erwartet wurden. Die Sicherheitskräfte übernahmen die Aufgabe, überzählige Trauergäste in andere Stadien umzuleiten.

