Istanbul (AFP) Die chronisch verstopften Straßen Istanbuls sollen durch schwimmende Parkplätze entlastet werden. Der städtische Parkplatz-Betreiber ISPARK erklärte am Dienstag, hierfür sollten ausrangierte Fähren eingesetzt werden, die auf dem Bosporus ankern und sich in der Nähe von Verkehrsknotenpunkten befinden. In den mehrstöckigen schwimmenden Parkhäusern soll auch Platz sein für Cafés, Ruhezonen und Kunstgalerien.

