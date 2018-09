Kiew (AFP) Ukraines Präsident Viktor Janukowitsch hat Revolutionsaufrufe der Opposition als "Gefahr für die nationale Sicherheit" verurteilt. Zugleich signalisierte er nach einem Treffen mit dreien seiner Amtsvorgänger am Dienstag ein Entgegenkommen an die Regierungsgegner. Er habe die Staatsanwaltschaft angewiesen, einige der bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften festgenommenen Demonstranten wieder freizulassen. Janukowitsch kündigte zudem an, dass vermutlich am Mittwoch eine hohe Delegation aus Kiew zu Gesprächen mit der EU-Kommission nach Brüssel reisen werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.