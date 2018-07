Washington (AFP) Vor der Verleihung des diesjährigen Friedensnobelpreises an die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) hat US-Außenminister John Kerry von China die Freilassung des Preisträgers aus dem Jahr 2010, Liu Xiaobo, gefordert. Auch der Hausarrest von Lius Ehefrau Liu Xia müsse umgehend beendet werden, erklärte Kerry am Montag in Washington. Lius Familie müssten "alle Freiheiten und Absicherungen hinsichtlich der international anerkannten Menschenrechte" zugestanden werden.

