Washington (AFP) Der US-Kongress hat ein Verbot von Schusswaffen aus Plastik erneuert, die heimlich durch Metalldetektoren an Flughäfen oder Regierungsgebäuden geschleust werden können. Nach dem Repräsentantenhaus verabschiedete Medienberichten zufolge am Montag (Ortszeit) auch der Senat einstimmig eine Verlängerung des Gesetzes um zehn Jahre. Das Verbot wäre in der Nacht zum Dienstag ausgelaufen. Das Weiße Haus kündigte an, dass Präsident Barack Obama das Gesetz mit seiner Unterschrift in Kraft setzen werde.

