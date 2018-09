New York (AFP) Die Justiz des US-Bundesstaats New York hat am Dienstag die Klagen einer Tierschutzgruppe abgewiesen, Schimpansen als Menschen mit Grundrechten anzuerkennen. Die Gruppe Nonhuman Rights Project hatte bei drei Gerichten in New York Klage eingereicht, um die Freilassung von vier Affen zu erreichen. Sie berief sich dabei auf das Habeas-Corpus-Prinzip, das die Inhaftierung ohne Gerichtsurteil verbietet. Doch alle drei Richter entschieden am Dienstag, dass dieses Prinzip nicht für Affen gelte, weil sie keine Menschen seien.

