Bangui (AFP) Fünf Tage nach dem Beginn des französischen Militäreinsatzes in der Zentralafrikanischen Republik ist Frankreichs Präsident François Hollande am Dienstagabend zu einem Truppenbesuch in Bangui eingetroffen. Die Mission sei "gefährlich", aber "notwendig, um hier ein Blutbad zu verhindern", sagte Hollande nach seiner Ankunft in der zentralafrikanischen Hauptstadt. "Es war Zeit zum Handeln", fügte er mit Verweis auf knapp 400 Tote allein in Bangui hinzu. Nach seiner Ankunft verneigte sich Hollande vor den Särgen zweier am Vorabend getöteter Fallschirmjäger.

