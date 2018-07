Buenos Aires (AFP) Argentinien hat am Dienstag 30 Jahre ununterbrochener Demokratie gefeiert - eine Premiere in der Geschichte des Landes, in dem von 1976 bis 1983 eine Militärdiktatur herrschte. Zehntausende Menschen versammelten sich am Abend in der Hauptstadt Buenos Aires zu Konzerten und Kundgebungen. Präsidentin Cristina Kirchner würdigte in einer Ansprache den 1983 demokratisch gewählten Präsidenten Raúl Alfonsín: "30 Jahre Demokratie - die längste demokratische Periode der Geschichte, Dank aller Argentinier und auch Dank Raúl."

