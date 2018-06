Kleinmachnow (dpa) - Der Dachstuhl der Villa des Rappers Bushido in Kleinmachnow bei Potsdam ist durch einen Brand schwer beschädigt worden. Die Ursache ist noch unbekannt, wie die Polizei in Potsdam mitteilte. Verletzt wurde bei dem Feuer in der Nacht niemand - das denkmalgeschützte Gebäude wird derzeit umgebaut und ist noch nicht bewohnt. Bushido, der bisher in Berlin lebt, will schon seit einiger Zeit nach Kleinmachnow auf das 16 000 Quadratmeter große Gelände umziehen.

