Brüssel (AFP) Die EU-Finanzminister sind bei ihren Beratungen über die künftige Abwicklung von Banken in Europa vorangekommen, wollen sich aber in der kommenden Woche erneut treffen. Das teilte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble nach stundenlangen Beratungen in der Nacht zum Mittwoch in Brüssel mit. Ein weiteres Treffen sei jedoch notwendig. Es soll voraussichtlich am 18. Dezember und somit einen Tag vor dem EU-Gipfel in Brüssel stattfinden.

