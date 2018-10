Hofheim (AFP) Das Möbelhaus Ikea hat vor losen Kabeln an Wandleuchten für Kinderzimmer gewarnt. Kunden, die eine Lampe aus der Reihe "Smila" gekauft hätten, sollten sofort prüfen, ob Leuchte und Kabel sicher an der Wand befestigt seien, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hofheim mit. In seinen Läden biete das Unternehmen kostenlose Montagesets an, mit dessen Hilfe die Kabel sicher an der Wand befestigt werden könnten.

