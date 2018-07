Kabul (AFP) Auf einen Militärkonvoi der NATO ist nahe dem Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul am Mittwoch ein Selbstmordanschlag verübt worden. Nach Angaben der ISAF-Truppe sprengte sich der Attentäter in einem Fahrzeug in die Luft. Außer dem Täter gab es demnach aber keine Toten, auch verletzt wurde niemand.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.