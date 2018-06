Berlin (dpa) - Der amtierende Bundesaußenminister Guido Westerwelle hat alle Beteiligten beim Machtkampf in der Ukraine dazu

aufgerufen, "auf jede Form der Gewalt zu verzichten." "Wir erwarten und verlangen auch von der Regierung und den Regierungsinstitutionen in der Ukraine, dass sie friedliche Demonstranten schützt und dass sie auch die Versammlungsfreiheit garantiert", sagte Westerwelle den ARD-"Tagesthemen". Seit drei Wochen fordern Demonstranten in der Ukraine ihre Regierung zu einem proeuropäischen Kurs auf.

