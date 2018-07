Los Angeles (dpa) - Die gerade abgedrehte Filmbiographie über den brasilianischen Jahrhundertfußballer Pelé (73) wird von Hollywoods Top-Cutter bearbeitet. Der Oscar-prämierte Cutter Michael Kahn, der seit Jahrzehnten mit Steven Spielberg arbeitet, soll "Pelé" den letzten Schliff geben, berichtet das US-Branchenblatt "Hollywood Reporter".

Das Biopic über den Aufstieg des jungen Pelé aus armen Verhältnissen zum Fußball-Weltstar wurde von den US-Brüdern Michael und Jeff Zimbalist ("Favela Rising") inszeniert. In dem Streifen, der pünktlich zur Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasilien in die Kinos kommen soll, spielen unter anderem Vincent D'Onofrio und Rodrigo Santoro mit.

Kahn ist der mit den meisten Oscars gewürdigte Cutter. Er gewann die Trophäe für den Schnitt der Spielberg-Filme "Jäger des verlorenen Schatzes", "Schindlers Liste" und "Der Soldat James Ryan". Zuletzt arbeitete er an den Filmen "Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten" und "Lincoln".