Marseille (SID) - Borussia Dortmund kann im entscheidenden Gruppenspiel der Champions League am Mittwochabend bei Olympique Marseille auf Nuri Sahin zurückgreifen. Der Mittelfeldspieler steht in der Anfangsformation von Trainer Jürgen Klopp, obwohl er sich am vergangenen Samstag im Spiel gegen Bayer Leverkusen (0:1) einen Außenband-Teilriss im Sprunggelenk zugezogen hatte.

Zudem vertraut Klopp in der Innenverteidigung auf den erst 18-jährigen Marian Sarr. Mit einem Sieg beim neunmaligen französischen Meister hätte der ersatzgeschwächte BVB sicher das Achtelfinale der Königsklasse erreicht.