Istanbul (SID) - Nach dem Abbruch der Partie wegen heftigen Schneefalls kämpfen Galatasaray Istanbul und der italienische Fußball-Meister Juventus Turin am Mittwoch ab 14.00 Uhr (Sky) um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Ursprünglich sollte die Partie beim Stande von 0:0 um 13.00 Uhr wieder angepfiffen werden.

Die für das Weiterkommen entscheidende Partie der Gruppe B zwischen den beiden Traditionsklubs wurde Dienstagabend wegen des Schneechaos in der türkischen Metropole erst unterbrochen und dann verschoben. In den ausstehenden 59 Minuten muss Istanbul gewinnen, um hinter Real Madrid die nächste Runde zu erreichen - Juventus reicht ein Unentschieden. Im Laufe des Mittwochvormittags hat es in Istanbul bei Temperaturen um den Gefrierpunkt erneut leicht geschneit.