Hamburg/Washington (dpa) - Das Hamburger Internetportal abgeordnetenwatch.de ist mit dem "Democracy Award" des National Democratic Institute ausgezeichnet worden.

Das mit der Friedrich-Ebert Stiftung in Deutschland vergleichbare Institut würdigte in Washington insgesamt 18 Personen und Organisationen, die sich "durch unermüdliches Engagement für Demokratie und Menschenrechte ausgezeichnet haben und Führungsstärke, Integrität und Courage in ihrem Einsatz für demokratische Werte und deren praktische Umsetzung beweisen", wie abgeordnetenwatch.de am Mittwoch mitteilte.

Frühere Preisträger sind unter anderem die Ex-Staatspräsidenten Bill Clinton und Vaclav Havel. Abgeordnetenwatch.de sei der erste Preisträger aus Deutschland. Das gemeinnützige Portal bietet nach eigenen Angaben seit 2004 Bürgern über das Internet die Möglichkeit, Politikern öffentlich Fragen zu stellen und Anliegen vorzubringen. Beteiligt seien inzwischen Abgeordnete im Deutschen Bundestag, im Europaparlament, in neun Landtagen sowie in 60 Kommunen.