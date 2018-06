Berlin (dpa) - Mit schrägem Humor kann man im Internet immer punkten: An der Spitze der YouTube-Trendvideos 2013 steht ein norwegisches Lied, in dem es darum geht, welche Laute eigentlich ein Fuchs von sich gibt. Das Video "What does the fox say?" von Sänger Ylvis mit Tanz-Einlagen wurde bislang rund 276 Millionen Mal abgerufen. Auf dem zweiten Platz liegt der "Harlem Shake". In Deutschland sind wegen des Abgaben-Streits zwischen YouTube und der Verwertungsgesellschaft Gema neun der zehn ersten Videos aus der internationalen Musik-Rangliste nicht verfügbar.

