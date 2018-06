Berlin (dpa) - Hommagen an Berlin gibt es eine Menge. Jetzt soll ein ganzes Album die Metropole an der Spree bewerben: "Lokalhymnen - Elf neue Hymnen aus, über und für Berlin" heißt der Sampler, der am Donnerstag offiziell erscheint.

Die Macher versprechen einen "bunten und einzigartigen Querschnitt durch die derzeitige Berliner Musiklandschaft".

Das Album erscheint auf CD und DVD. Vertreten sind bekannte Künstler wie die Handpuppen-Gruppe Puppetmastaz, die zusammen mit Frank Zander einen Song gemacht hat. P.R. Kantate hat seinen Hauptstadt-Hit "Görli, Görli" von 2003 neu arrangiert.

Aber auch Newcomer und Künstler aus der Techno-Szene sind auf dem Sampler vertreten. Ziel des Projekts sei es, "ein möglichst authentisches Bild von Berlin zu vermitteln", sagte Franziska Hofmann von der Produktionsfirma 25films.